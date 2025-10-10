"Triumf pentru UE, înfrângere pentru Putin"

Alegerile legislative din Republica Moldova sunt un exemplu magistral de rezistență în fața tentativelor rusești de întoarcere a țării de la cursul ei pro-european, scriu analiștii de la Der Spiegel.

A fost limpede de la bun început că alegerile parlamentare din Republica Moldova nu au avut strict un caracter regional, ci unul european, subliniază publicația germană.

”Când o țară mică precum Moldova merge la vot, nu de puține ori restul Europei nu îi acordă neapărat atenție. De această dată, situația a fost diferită”, scrie Der Spiegel, amintind că scrutinul a fost privit ca un test de direcție geopolitică.

O victorie neașteptat de puternică

În plus, potrivit jurnaliștilor germani, rezultatul scrutinului este de natură a calma, cel puțin deocamdată, spiritele în țară, după ce tabăra pro-occidentală, reprezentată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, a obținut o victorie neașteptat de categorică.

”Cu peste 50% din voturi și 55 din 101 mandate, partidul Maiei Sandu va putea guverna singur, în baza promisiunii principale din campanie, respectiv accelerarea drumului spre UE și semnarea unui tratat de aderare în anul 2028”, scrie sursa amintită.

Deznodământul electoral din Moldova este primit cu un sentiment de ușurare în capitalele europene și cu profundă dezamăgire la Moscova, sugerează influenta publicație. Ea amintește în context că principalul rival al PAS, Blocul Patriotic, formațiune pro-rusă, condusă de fostul președinte Igor Dodon, a obținut doar 24%, adică jumătate din scorul PAS.

Ads

Rezultatul electoral neașteptat de clar trezește speranța că acesta va fi recunoscut de toate forțele și că nu vor avea loc proteste de stradă, ceea ce nu era chiar exclus anterior, scrie Spiegel.

Diaspora, bastion al proeuropenilor

Jurnaliștii germani remarcă și o trăsătură recurentă a scrutinelor moldovenești: cea mai puternică bază a forțelor pro-occidentale o constituie, ca și la alegerile trecute, moldovenii care au emigrat în Uniunea Europeană. Aproape o cincime din voturi (17,5%) au venit din diaspora, iar fără acest sprijin PAS nu ar fi avut majoritate, scrie publicația, fără a trece cu vederea că doar în Italia au fost deschise 75 de secții de votare pentru moldoveni.

De altfel, după cum notează analiștii, referendumul doamnei Sandu privind aderarea țării la Uniunea Europeană a trecut și el tot doar datorită voturilor din diaspora.

Deși rezultatele sunt clare, atmosfera electorală nu a fost lipsită de tensiuni, președinta Sandu și guvernul ei acuzând Rusia că se amestecă în alegeri, răspândind dezinformare și dând, la propriu, bani, scrie sursa citată.

Ads

În prim-plan a revenit numele controversatului oligarh Ilan Șor, refugiat la Moscova, care „într-un clip a promis fiecărui protestatar 3000 de dolari pe lună, adică de circa patru ori salariul mediu”, scrie Spiegel.

Presa germană notează și rolul serviciilor ruse, care ”au încins atmosfera dinaintea alegerilor cu zvonuri, între care acela că NATO ar concentra deja trupe pentru a ocupa Moldova”.

Cu doar o săptămână înainte de scrutin, poliția moldovenească anunța arestări multiple, acuzându-i pe cetățeni că au fost ”instruiți de serviciile secrete ruse pe teritoriul Serbiei pentru viitoare proteste”.

Spiegel menționează nu doar Kremlinul, ci și pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, care a susținut că serviciile franceze ar fi încercat ”să-l determine să blocheze canale incomode pe Telegram din România și Moldova”, afirmație ce adaugă combustibil în climatul conspirațiilor.

Publicația își încheie analiza subliniind dilema de fond a Republicii Moldova.

”Problema principală a politicii moldovenești este că ea se prezintă din nou ca o luptă decisivă între Est și Vest. Războiul din țara vecină, Ucraina, și prezența trupelor ruse în regiunea separatistă Transnistria fac din Moldova un fel de stat de frontieră. Or, mulți moldoveni ar prefera să treacă de la marea geopolitică la micile probleme ale vieții lor cotidiene dificile.”

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads