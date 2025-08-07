Un ucrainean promitea că aduce mașini de lux ieftine din SUA. Cerea avans și fugea cu banii. A dat țepe uriașe în două țări VIDEO

Autor: Constantin Dimitriu
Joi, 07 August 2025, ora 15:51
450 citiri
Un ucrainean promitea că aduce mașini de lux din SUA dar fugea cu banii de avans FOTO Poliția Republicii Moldova

Un ucrainean a dat țepe uriașe în două țări, Ucraina și Republica Moldova, cu promisiuni că aduce mașini de lux ieftine din SUA. El spunea că se ocupă de toate actele, de la achiziție, la livrarea finală. Bărbatul cerea avans de la clienți, dar nu își îndeplinea promisiunile și fugea cu banii. A fost prins în Republica Moldova, unde începuse aceeași schemă ca în Ucraina.

Ofițerii Direcției Investigații Centrul și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” au documentat activitatea infracțională a unui ucrainean de 37 de ani, care, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1.000.000 de lei moldovenești (aprox. 50.000 euro).

Acesta, având o companie deschisă în Ucraina, plasa anunțuri de import a automobilelor de lux procurate la licitație din Statele Unite ale Americii, încasând avansuri pentru servicii de procurare și transport, însă automobilele nu ajungeau la destinatari. După ce a înșelat mai multe victime, bărbatul a fugit în Republica Moldova, unde a deschis o altă companie, cu același gen de activitate, și și-a continuat acțiunile ilegale.

Autoritățile de drept din ambele țări au pornit cauze penale pentru sustragerea prin înșelăciune a mijloacelor bănești de la mai multe victime. În conformitate cu prevederile legale, instituțiile de drept din Republica Moldova și Ucraina au creat o echipă comună de investigații, fiind efectuate concomitent 13 percheziții pe teritoriul ambelor state.

Suspectul a fost reținut pe teritoriul țării noastre, fiind ridicate și 2 automobile de lux, înscrisuri, mijloace bănești, dar și alte probe. În cazul în care i se va dovedi vinovăția, acesta riscă închisoare de la 7 la 10 ani.

