Nicușor Dan avertizează Republica Moldova, unde vor fi alegeri: "Procesul de integrare în UE depinde foarte mult de credibilitatea pe care o are primul ministru"

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, 28 iulie, despre alegerile care urmează în Republica Moldova, că evident că i-ar plăcea ca, în urma alegerilor, să se păstreze direcția pro-europeană a Republicii Moldova, dar că respectă dreptul cetățenilor de a vota și, în felul ăsta, a-și decide singuri viitorul.

Președintele României a precizat că procesul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană depinde foarte mult de credibilitatea pe care o are acel șef al guvernului de la Chișinău care vine să discute cu oficialii UE.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință, despre rolul României în procesul de aderare la UE a Republicii Moldova, "indiferent" de rezultatele alegerilor electorale, din data de 28 septembrie 2025.

”Total de acord cu întrebarea, mai puțin cu cuvântul indiferent, pentru că, de fapt, contează foarte mult. Adică procesul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană depinde foarte mult de credibilitatea pe care o are primul ministru care vine să discute cu structurile Uniunii Europene”, a răspuns președintele. Nicușor Dan a arătat că în acest moment, ”există multă apreciere pentru ceea ce fac autoritățile din Republica Moldova, sunt niște autorități care se țin de cuvânt pe calendarul pe care îl au”.

”Ce poate să facă România? România poate, pe de o parte, în formatul ăsta diplomatic, la nivel de președinte, la nivel de miniștri de externe, să preseze pentru continuarea acestui proces, când apar diferite chestiuni tehnice. Și, din punct de vedere practic, România a trecut acum 20 de ani prin același proces. Și, în măsura în care se solicită, avem experți care au trecut prin toți pașii ăștia, pe toate cele 33 de capitole de negocieri, și a făcut și foarte multe greșeli România, evident. Și, tocmai din perspectiva asta, știe să dea niște sfaturi competente, cum să folosești banii care vin din fondurile de preaderare. Deci, în măsura în care ni se solicită ajutorul, avem oarecare expertiză pe zona asta”, a spus șeful statului.

Ads

Despre un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova, în apropierea campaniei electorale, Nicușor Dan a spus: ”Evident că mi-ar plăcea ca, în urma alegerilor, să se păstreze direcția pro-europeană a Republicii Moldova, dar respect dreptul cetățenilor de a vota și, în felul ăsta, a-și decide singuri viitorul”.

Despre ce poate să facă România pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în Republica Moldova, președintele Nicușor Dan a spus că sunt mai multe lucruri.

”Așa cum am spus, o miză foarte, foarte importantă este intrarea în Uniunea Europeană. Și, așa cum am spus, parcursul de 20 de ani al României îl dovedește de unde am plecat și unde sunt în momentul ăsta, deși, cum am spus colegei dintre voastre, mai sunt multe lucruri de făcut. Apoi, din punct de vedere concret, dincolo de intrarea în Uniune, foarte importantă este economia. Și noi trebuie să facem astfel încât economia Moldovei să fie atractivă pentru companii străine. Asta înseamnă conexiune care să fie ușoară. Asta înseamnă - inclusiv o chestiune aparent banală - cât stau TIR-urile în vamă. Asta înseamnă ceea ce România promite de mult, un fond de garantare pentru investiții românești în Republica Moldova. Moldova are încă o insecuritate energetică la care România lucrează și cu conductele de gaz și cu rețeaua de energie. Mai avem câțiva ani până când o să fie totală, adică cu producția din România, Republica Moldova să fie total independentă, tot pe zona conectată cu economia, și, așa cum am spus, să avem rețeaua de drumuri care să ducă până acolo și care să micșoreze distanța în timp între Republica Moldova și vestul Europei. Și, dincolo de asta, toate schimburile culturale, academice, care să ne apropiem și care cred că sunt importante”, a menționat Nicușor Dan.

Ads