Moldova a făcut strategia pentru aderarea la UE. Cum arată planul în 12 puncte al afaceriștilor și economiștilor

Cu administrația „pro-europeană” la Chișinău, Rep. Moldova speră la o aderare cât mai rapidă în Uniunea Europeană (UE). Astfel, zeci de antreprenori și economiști au prezentat Manifestul „Europa 2028” cu 12 pași către o economie solidă.

Potrivit inițiatorilor proiectului, cel mai important obiectiv e reprezentat de semnarea Tratatului de aderare a Rep. Moldova la UE în 2028. Îndeplinirea acestei ambiții necesită „mobilizare maximă”. Economiștii și afaceriștii moldoveni propun, printre altele: transformarea țării în cea mai prietenoasă țară pentru business, digitalizarea, privatizarea transparentă, încurajarea revenirii diasporei, investiții masive în educație, atragerea specialiștilor străini, o agricultură competitivă, legi financiare simplificate, producerea de energie ieftină, crearea unei infrastructuri pentru export.

Strategia figurilor moldovene cu dorință de schimbare ar fi inspirată după alte state foarte dezvoltate, precum Singapore sau Noua Zeelandă. „Suntem o echipă de 28 de economiști, antreprenori, investitori uniți de ideea că Moldova poate face un salt economic dacă urmăm pași simpli și eficienți, testați deja de alte țări mici precum Estonia, Irlanda, Singapore sau Noua Zeelandă. Economia trebuie să domine agenda politică. Credem în inițiativa antreprenorială și capacitatea acesteia de a crea bunăstare pentru întreaga țară. Nu trebuie să reinventăm roata. Având o piață internă mică, trebuie să fim integrați în blocuri comerciale mari – o altă rețetă nu există. De aceea, aderarea la UE este prioritatea zero”, au afirmat inițiatorii „Manifest Europa 2028”.

Potrivit activiștilor, cei 12 pași pentru o economie sănătoasă sunt:

1. Europa, nu cândva, ci până în 2028. Avem nevoie de mobilizare maximă pentru semnarea Tratatului de Aderare până în 2028. Negociem fiecare capitol din acquis în interesul Moldovei protejând companiile, fermierii și consumatorii noștri. Pentru ca echipa de negociatori, funcționarii să se dedice 24/7, merită să introducem bonusuri de performanță, în dependență de atingerea livrabilelor propuse, ca în sectorul privat.

2. Cea mai prietenoasă țară pentru business. Taxare și raportare simplificate, birocrație minimă, controale doar în baza de risc, nu pentru a bifa calendarul. Menținem taxa zero pe profitul reinvestit, pentru a stimula IMM-urile. Obiectivul cheie este să ajungem în Top 20 în clasamentul Economic Freedom Index până în 2028.

3. Stat mic, digital, eficient. Ponderea cheltuielilor publice curente în PIB trebuie moderată, prioritizând investițiile. Acces digital la toate serviciile statului. Reforma administrativă – nu e ok să avem 900 de primării la o țară de 2.5 milioane, când Olanda are 340, la 18 milioane. Creștem substanțial primele pentru amalgamare voluntară, dar și promovăm mai multă descentralizare fiscală. Numărul și rolul raioanelor trebuie racordate la realitățile existente. Economiile realizate vor permite maximizarea investițiilor publice.

4. Privatizare transparentă. În business, statul este un jucător prost, dar în schimb, poate și trebuie să devină un arbitru bun. Activele non-strategice trebuie vândute prin licitații transparente, la preț de piață, iar banii să meargă în drumuri, școli și spitale moderne. Veniturile fiscale din activele privatizate vor crește.

5. Forță de muncă pentru viitor. Încurajăm revenirea diasporei, investim masiv în educație, dar și deschidem uşa specialiștilor străini. Țara are nevoie de decizii curajoase, nu ne mai putem ascunde după deget de criza demografică. Fără oameni care să muncească, nu există creștere și nu putem avea pensii decente. Încurajăm recalificarea digitală, inclusiv prin aplicarea AI la scară largă.

6. Agricultură competitivă, nu falimentară. Mutăm gradual subvențiile din acoperirea pierderilor spre irigare inteligentă, tehnologie și adaptare climatică bazată pe date. Fermierii trebuie ajutați, dar de o manieră deșteaptă. Nu putem arde bani în continuare pentru creșterea culturilor nesustenabile, sperând că poate totuși va ploua – taxele tot din buzunarul fiecărui cetățean vin. Suplimentar, în cadrul Politicii Agricole Comune UE, negociem subsidii pentru fermieri de cel puțin €200/ha, similar României.

7. Capital liber, legi financiare simplificate. Relaxăm reglementările sufocante, revedem plafonul tranzacțiilor cash declarabile și încurajăm accesul la burse externe. Diaspora și investitorii străini din UE pot aduce bani fără cozi și suspiciuni, iar fintech-urile își lansează produsele local. Cadru legal pentru crypto. Lansăm Eurobond-ul, ca să nu mai fim orfanii Europei la capitolul piață de capital.

8. Energie ieftină pentru producție industrială competitivă. Vânt, solare, stocare, stații de balansare plus mecanisme de piață care încurajează investițiile în generare. Experimentăm cu tehnologii curajoase, cum ar fi plantațiile de miscanthus. Un mix echilibrat între surse regenerabile și convenționale pentru optimizarea costului total al sistemului și reducerea vulnerabilității. Negocierea unui contract pe termen lung pentru importul de gaze cu state ca Azerbaidjan sau Qatar.

9. Infrastructură pentru export. Autostrada Iași – Chișinău – Odesa – o prioritate națională, inclusiv pentru a putea beneficia din reconstrucția Ucrainei. Portul Giurgiulești extins, huburi logistice la frontieră. Fără aceste rute, nu există platforme de export competitive. Vămi modernizate sau eliminate, cu timpi minimi de traversare, coridoare verzi agreate cu vecinii și controale doar în baza analizelor de risc.

10. Construcții accesibile, permise rapide. Sunt prea puține macarale la orizont, de aici și €2,000/m2 la Chișinău. Prețurile la apartamente pot scădea doar dacă construim mai mult, mai ieftin. Suntem pe locul 156 în lume la eliberarea permiselor de construcție. Tallinn, Batumi – sunt orașe de la care avem ce învăța.

11. Industrie focusată pe productivitate și inovație. Potențialul industrial al țării rămâne neexplorat, considerând și ambiția UE de a re-industrializa continentul. Ajutorul de stat e sub 1% din PIB comparativ cu Ungaria, Croația, unde acesta e 3%+. Criterii de selecție focusate, prioritizând productivitatea, automatizarea, IoT/AI în fabrici și integrarea în lanțuri valorice din UE. Sprijinim dezvoltarea produselor proprii pentru a exporta și unicorni, nu doar forță de muncă ieftină. Susținem sandbox-uri tehnologice, inclusiv în industriile de biotehnologie, agritech și apărare.

12. Educație pentru secolul XXI. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) în fiecare școală. Nu e ok să educăm copiii în școli cu 15 elevi, cu același profesor la fizică și muzică. Universitățile finanțate pe performanță, conectate la campusuri de top din UE și deschise inclusiv studenților străini, pentru extra venituri și legături comerciale de viitor. Programe duale cu companii din privat – focus pe IT, BPO, servicii, medicină – sectoarele cu potențial economic maxim.

