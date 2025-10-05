Victoria PAS și a Maiei Sandu a fost validată oficial. Cine sunt personalitățile care au prins un loc în noul Parlament

Comisia Electorală Centrală (CEC) a declarat, duminică, 5 octombrie, valabile rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Hotărârea CEC va merge la Curtea Constituțională pentru validarea mandatelor de deputat. Printre parlamentarii PAS cei mai cunoscuți se numără premierul Dorin Recean și dirijorul Nicolae Botgros, potrivit NewsMaker.md și Unimedia.

Astfel, CEC a centralizat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit centralizării, la votare au participat în total 1.609.579 de alegători (52,24%). Numărul total de voturi valabil exprimate a fost de 1.578.722.

Partidele care au depășit pragul pentru a accede în Parlament au obținut următorul număr de voturi: PAS – 792.557 voturi, Blocul electoral „Patriotic” – 381.984, Blocul electoral „Alternativa” – 125.706, „Partidul Nostru” – 97.852 de voturi, Partidul „Democrația Acasă” – 88.679.

CEC a hotărât să declare valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Prezenta hotărâre se remite Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor deputaților”, se mai arată în decizia CEC.

În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova, însă numărul lor a scăzut la 53, după ce Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși pe lista PAS, au anunțat că vor activa ca deputați neafiliați.

Printre numele cele mai cunoscute se numără premierul moldovean Dorin Recean și dirijorul de muzică populară Nicolae Botgros.

