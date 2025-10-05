Victoria PAS și a Maiei Sandu a fost validată oficial. Cine sunt personalitățile care au prins un loc în noul Parlament

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 21:12
220 citiri
Victoria PAS și a Maiei Sandu a fost validată oficial. Cine sunt personalitățile care au prins un loc în noul Parlament
Partidul proeuropean PAS a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova FOTO X/Antonio Costa

Comisia Electorală Centrală (CEC) a declarat, duminică, 5 octombrie, valabile rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Hotărârea CEC va merge la Curtea Constituțională pentru validarea mandatelor de deputat. Printre parlamentarii PAS cei mai cunoscuți se numără premierul Dorin Recean și dirijorul Nicolae Botgros, potrivit NewsMaker.md și Unimedia.

Astfel, CEC a centralizat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit centralizării, la votare au participat în total 1.609.579 de alegători (52,24%). Numărul total de voturi valabil exprimate a fost de 1.578.722.

Partidele care au depășit pragul pentru a accede în Parlament au obținut următorul număr de voturi: PAS – 792.557 voturi, Blocul electoral „Patriotic” – 381.984, Blocul electoral „Alternativa” – 125.706, „Partidul Nostru” – 97.852 de voturi, Partidul „Democrația Acasă” – 88.679.

CEC a hotărât să declare valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Prezenta hotărâre se remite Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor deputaților”, se mai arată în decizia CEC.

În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova, însă numărul lor a scăzut la 53, după ce Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși pe lista PAS, au anunțat că vor activa ca deputați neafiliați.

Printre numele cele mai cunoscute se numără premierul moldovean Dorin Recean și dirijorul de muzică populară Nicolae Botgros.

Partidul unui miliardar „trumpist”, aproape să câștige alegerile parlamentare din Cehia. Ar putea guverna cu altă formațiune de extremă dreapta
Partidul unui miliardar „trumpist”, aproape să câștige alegerile parlamentare din Cehia. Ar putea guverna cu altă formațiune de extremă dreapta
Miliardarul autoproclamat „trumpist” Andrej Babiš este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor parțiale după numărarea a 60% din buletinele de vot, relatează...
Ce șanse are Babis să ajungă premier al Cehiei și ce înseamnă asta pentru Europa. Autoproclamatul trumpist „este un om de afaceri pragmatic”
Ce șanse are Babis să ajungă premier al Cehiei și ce înseamnă asta pentru Europa. Autoproclamatul trumpist „este un om de afaceri pragmatic”
Secțiile de votare s-au redeschis sâmbătă în Republica Cehă, în a doua zi a alegerilor parlamentare pe care fostul prim-ministru Andrej Babis ar putea să le câștige, dar fără a avea...
#Republica Moldova, #alegeri parlamentare, #comisia electorala centrala , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au descoperit-o pe romanca ce s-a imbogatit peste noapte, dupa o decizie radicala
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fiica "celui mai mare interlop al tarii" a vazut ce a facut iubitul ei, a filmat totul si a pus clipul pe internet VIDEO

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar distruge relațiile dintre Rusia și SUA, avertizează Putin
  2. Victoria PAS și a Maiei Sandu a fost validată oficial. Cine sunt personalitățile care au prins un loc în noul Parlament
  3. Trump anunță „concedieri în masă”. Liderul de la Casa Albă și-a completat lista neagră și le numește „concedieri democratice”
  4. Patrule de poliție făcute de mașini care se conduc singure. În ce țară începe inteligența artificială să ia locul polițiștilor
  5. Scenă terifiantă la un priveghi. Presupusul mort a intrat pe ușă: „Sunt viu, nu sunt cel din sicriu!”
  6. Fermierii de elită ai Ucrainei și revoluția care a păcălit Rusia
  7. A apus era rețelelor sociale? Cu ce vor fi înlocuite
  8. „Niciodată cucerită”. De ce Anglia nu a mai fost învinsă de o mie de ani
  9. Astronauții ar putea descoperi pe Lună o civilizație umană veche de 50.000 de ani, spune un om de știință
  10. Moscova, protejată de război. Cum a reușit Putin să țină capitala departe de realitatea frontului