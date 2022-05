Vicepremierul pe probleme de Digitalizare al Republicii Moldova, Iurie Ţurcanu, a declarat vineri, 27 mai, prezent la un eveniment desfășurat la Iaşi, că este greşit să se vorbească despre două naţiuni, România şi Republica Moldova, cel puțin în ceea ce privește digitalizarea.

Iurie Ţurcanu, a declarat că România şi Republica Moldova sunt aceeaşi naţiune, cu acelaşi spirit, aceeaşi etnie şi aceeaşi cultură, jurnalvirtual.ro.

Declarația sa a fost aplaudată de cele câteva sute de persoane prezente în Sala Mare a Teatrului Naţional din Iaşi, potrivit sursei citate.

“Când am păşit pe această scenă şi am văzut motto-ul ”Digitalizarea Naţiunilor, România vs Republica Moldova” mă gândeam că e o greşeală acolo şi că ar fi corect ”Digitalizarea Naţiunii România şi Republica Moldova”. Am discutat cu ministrul român al Cercetării despre o posibilitate pe care o au ţările noastre. Avem un context unic. Veţi găsi două popoare, bine, sunt aşezate pe malurile Prutului, dar ele sunt aceeaşi naţiune, cu acelaşi spirit, aceeaşi etnie şi aceeaşi cultură, dar cu agende diferite în digitalizare. Este clar că sunt oportunităţi de a schimba lucrurile”, a declarat vicepremierul moldovean, Iurie Ţurcanu.

El a precizat că şi-ar dori crearea unei axe de lucru Chişinău-Bucureşti.

“Vrem să creăm împreună o axă de lucru, la care să ancorăm toate eforturile, adică şi autorităţile specializate din Republica Moldova şi din România, astfel încât să creăm aceste soluţii digitale şi să le utilizăm în interesul cetăţenilor. Noi avem cam o treime din populaţie în Republica Moldova care trăieşte peste hotare, iar pentru ei soluţiile digitale sunt unica şansă pentru a reveni cel puţin virtual în spaţiul ţării noastre”, a precizat vicepremierul Republicii Moldova, Iurie Ţurcanu.

Ţurcanu l-a invitat pe ministrul român al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, să meargă la Chişinău.

Ministrul digitalizării din România, Sebastian Burduja, a declarat că va merge în curând la Chişinău.

“Dacă acum nişte ani cei pe care îi respectăm au făcut podul cu flori, acum noi putem face punţile digitale care să-i unească pe cetăţenii de pe cele două maluri ale Prutului”, a declarat ministrul Sebastian Burduja.

Cei doi oficiali au participat vineri la un Summit Digital desfăşurat la Iaşi, la care au fost prezenţi antreprenori, dar şi specialişti din domeniul IT. Printre participanţi s-a numărat şi Jonas Kjellberg, unul dintre fondatorii Skype.

