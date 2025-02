Are ordin de restricție pentru că își bătea soția, dar o dă dispărută pe femeie pe Facebook. Planul diabolic al unui bărbat să fenteze legea

Un bărbat din Chișinău încearcă să profite de naivitatea și buna credință a oamenilor de pe Internet ca să afle unde este soția care nu are voie să se apropie. Moldoveanul are ordin de restricție pentru că o bătea pe femeie, dar a găsit o metodă diabolică să evite restricțiile legale.

Bărbatul a scris pe Facebook că soția și fiica s-au pierdut. Mesajul este plin de greșeli de scriere

„Sau perdut persoanele din poza este soția mea și fica mea au plecat de acasă pe 31 ianuarie și nu sau mai întors am aflat azi dimineață că copilul se află într-o locație necunoscută cu o persoană necunoscută. Iar domnișoara din poza nu se știe unde este. Rog persoanele care știu ceva unde se afla copilul și domnișoara să îmi scrie în privat. Am fost și am depus cerere la poliție și nici un rezultat...” a scris individul într-un grup de Facebook.

La poliția din Chișinău, situația este cu totul alta. Femeia nu este dispărută, ci a obținut ordin de restricție pentru soț, pentru că acesta era violent. Totodată, a plecat de acasă cu tot cu fiica lor.

„La Inspectoratul de Poliție Rișcani este înregistrat caz, însă nu pe dispariție. Femeia s-a adresat la poliție pe faptul că este agresată de către soț. Cazul este înregistrat, bărbatul are ordin de restricție, nu are dreptul să se apropie de femeie și de copil. Angajații Poliției în continuare întreprind măsuri pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, au declarat autoritățile pentru unimedia.info

