De ce Republica Moldova votează masiv pro-Europa, iar în România AUR zdrobește concurența în sondajele de opinie. „Au dezvoltat o serie de anticorpi”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 03:38
174 citiri
De ce Republica Moldova votează masiv pro-Europa, iar în România AUR zdrobește concurența în sondajele de opinie. „Au dezvoltat o serie de anticorpi”
M. Sandu, G. Simion, A. Gavrilă, C. Georgescu / FOTO: M. Sandu, Unsplash.com, G. Simion, colaj Ziare.com

În Republica Moldova, PAS, partidul Maiei Sandu, a reușit un scor important în alegerile parlamentare, obținând 50,20% din totalul voturilor exprimate, zdrobind practic competiția venită din partea partidelor pro-ruse și aflându-se în poziția de a forma singur guvern. „Blocul Patriotic”, principala formațiune de opoziție pro-Rusia, a luat mai puțin de jumătate, 24,17% din voturi, adică 381.505 de voturi, urmat de blocul Alternativa, cu 7,96% din voturi, Partidul Nostru, cu 6,20%, și PPDA, cu 5,62% din sufragii.

Presa internațională și cea din România au aplaudat rezultatul obținut de pro-europenii Maiei Sandu, considerându-l un exemplu de reziliență la discursul pro-rus.

De partea cealaltă a Prutului însă, în România, situația pare să stea cu totul invers. AUR, principalul și de la o vreme unicul partid extremist, este cotat în sondaje la 40%, în timp ce partidele tradiționale și USR-ul își împart fragmentat restul de procente.

Explicațiile pentru această situație sunt multiple, de la experiența pe care fiecare stat o are cu campaniile coordonate de Moscova, până la contextul istoric în sine. România este deja în Uniunea Europeană din 2007, iar în tot acest timp populația a adunat frustrări. De cealaltă parte, Republica Moldova privește din exterior „idealul european” și încearcă pe cât posibil să arate că merită să fie inclusă în blocul comunitar și să beneficieze de pe urma apartenenței la acesta.

Există, totodată, diferențe importante și în structura de vot a diasporei moldovenești comparate cu cea din România.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că populația Republicii Moldova, cu excepția celor care sunt rusofili, a dezvoltat „anticorpi” în raport cu propaganda Kremlinului.

„Extrema dreaptă profită mereu de noile invenții ale comunicării. În perioada interbelică de radio și cinematograf, în perioada actuală, de internet și în special rețelele sociale care permit, în măsura în care nu există anticorpi, difuzarea acestor idei fără aparatul de interpretare. Aici vine experiența diferită moldovenească față de cea românească”, afirmă Cristian Pîrvulescu într-o intervenție pentru Ziare.com.

Având în vedere că Moldova a fost parte a Uniunii Sovietice, unde oamenii au învățat să se protejeze eficient de propaganda de partid, altfel decât au făcut-o în România.

„Vedeți, în România, practic, asistăm la o reluare a național-comunismului, acesta inspirându-se masiv din temele și chiar din practicile legionare de propagandă. Nu era pentru prima dată când se întâmpla lucrul acesta cu comuniștii, dar de data aceasta, după 1968, au făcut-o cât se poate de plastic, cu succes. Au reușit să se insereze în conștiința colectivă, iar exemplul pe care îl dau sunt Cenaclul Flacăra și revista Flacăra”, precizează politologul.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA spune că teoriile naturiste își găsesc foarte bine echivalentul în teoriile pe care revista Flacăra le prezenta săptămânal în perioada comunistă.

„În Uniunea Sovietică, lucrurile mergeau altfel. Au dezvoltat o serie de anticorpi. În Moldova, anticorpii sunt dubli. Sunt anticorpii față de propaganda sovietică și sunt anticorpii față de dominația rusă. Asta i-au făcut să fie mult mai puțin penetrabili.

Politologul subliniază că în Republica Moldova a rămas un nucleu de votanți rusofoni și rusofili, parte a societății sovietice moldovenești, care nu se regăsește în această „viziune românească a construcției sociale”, simțindu-se excluși.

„Și pe de altă parte sunt și cei care au profitat, într-un fel sau în altul, sau au fost favorizați de dominația sovietică. De asta au putut dezvolta o serie întreagă de anticorpi. Au avut și experiența românească care i-a făcut să înțeleagă mai bine cum se contracareze anumite lucruri, faptul că au fost conștienți de războiul hibrid de la început, au fost sub o presiune permanentă. În fond, în Moldova, Rusia a dus un război cât se poate de real în Transnistria în urmă cu 35 de ani. Deci sunt o serie întreagă de experiențe care contează și pe care românii nu le-au avut”, adaugă profesorul Pîrvulescu.

La toate acestea, subliniază decanul Facultății de Științe Politice, se mai adaugă diferența de optică dintre Moldova și România. Republica Moldova privește tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană din afara ei, în timp ce românii se află deja acolo și rețin mai mult frustrările. „Este deja un obiectiv atins și schimbările pe care le așteptau mulți dintre ei nu au apărut.”

Cristian Pîrvulescu spune că succesul PAS în Republica Moldova se datorează și strategiei de partid, care a laminat celelalte grupări pro-românești sau pro-europene, devenind singura alternativă viabilă pentru alegătorii care nu sunt atinși de discursul pro-rus.

„Aici este mecanica pe care Sandu și consilierii ei au înțeles-o foarte bine. Și această mecanică a funcționat și în 2021 și în 2025”, spune politologul.

Acesta remarcă diferența de viziune între diaspora românească și cea moldovenească. El este de părere că românii din afara țării au fost copleșiți de propaganda de pe rețelele sociale, în timp ce diaspora moldovenească a fost doar „atinsă”.

„Aici cred că factorii aceștia psiho-culturali de care v-am vorbit mai devreme au făcut diferență. Pentru că până la urmă vorbim tot de muncitori moldoveni. Deci vorbim de câteva sute de mii de oameni, 270 de mii de oameni care au fost să voteze. N-au fost doar studenții și specialiștii, gulere albe. Au fost și oameni simpli care, în cazul românesc, au fost în mare proporție manipulați”, spune profesorul.

Politologul mai evidențiază faptul că, în comparație cu „produsele extremiste noi”, precum Călin Georgescu, care aveau o aură de „salvatori”, în Republica Moldova, propaganda rusă a mizat pe oameni vechi și grupări politico-oligarhice cunoscute. „Știți, Dodon nu prea poate să apară în poziția de erou salvator.”

Un alt aspect care ar fi putut contribui cu câteva zeci de mii de voturi la victoria zdrobitoare a celor de la PAS este aducerea oligarhului Vladimir Plahotniuc în țară, fapt care ar fi putut trezi adversitatea oamenilor față de acest personaj controversat și să aibă un impact emoțional la vot.

Președintele Senatului României îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot: "Aveți acum ocazia de a scrie viitorul" VIDEO
Președintele Senatului României îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot: "Aveți acum ocazia de a scrie viitorul" VIDEO
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean (PNL), i-a îndemnat pe cetățenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul României să meargă să voteze la alegerile din data de 28...
AUR se retrage de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Explicația formațiunii lui George Simion: „Am fost acuzați de vrute și nevrute”
AUR se retrage de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Explicația formațiunii lui George Simion: „Am fost acuzați de vrute și nevrute”
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR Rep. Moldova) a anunțat, vineri, 26 septembrie, ieșirea din competiția electorală din Republica Moldova, pentru a nu fragmenta și mai mult votul...
#Republica Moldova, #partidul AUR, #propaganda rusa, #alegeri Republica Moldova , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Momentul in care cutremurul din Filipine loveste insula Cebu: filmare dintr-o masina aflata in mers pe un pod
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cea mai asteptata intrebare! Madalina Ghenea a dat raspunsul: "Condoleante"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce Republica Moldova votează masiv pro-Europa, iar în România AUR zdrobește concurența în sondajele de opinie. „Au dezvoltat o serie de anticorpi”
  2. De ce nu face PSD congres. „S-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR”
  3. Declarație explozivă a lui Nicușor Dan despre omul din spatele lui Călin Georgescu din campania pentru prezidențiale. "Peșchir a cheltuit de 20 de ori mai mult decât știm noi"
  4. Oana Țoiu pentru Reuters: "România plănuiește să producă drone defensive împreună cu Ucraina pentru a proteja estul NATO"
  5. "Dacă nu câștigau democrații în Moldova, pericolul venea din Transnistria", susține președintele Nicușor Dan. "Ruși au trupe acolo și ar fi putut să intervină"
  6. Combaterea influenței Rusiei va fi o prioritate pentru următorul director al SRI, asigură președintele Nicușor Dan. "Mă asigur că fac asta"
  7. Cum se vor câștiga următoarele alegeri, după ce PSD și PNL au dat bani mulți și au pierdut. „E timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii”
  8. Ce ar însemna o revenire a lui Călin Georgescu pentru AUR și George Simion. „Nu știu dacă a reușit asimilarea completă a electoratului georgist”
  9. Care este primul partid al țării. Cine domină sondajele și ce formațiune rămâne cea mai organizată forță politică
  10. Maia Sandu, după victoria la alegerile parlamentare: "Problema cea mai complicată este cum scăpăm de trupele ruse" din Transnistria VIDEO