"Fie ca cerul de deasupra țării voastre să fie mereu senin". Felicitarea transmisă de Lukașenko pentru Republica Moldova de Ziua Independenței sună mai mult a amenințare

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 27 August 2025, ora 17:31
213 citiri
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului FOTO X /ConflictTR

Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului și aliatul lui Vladimir Putin, care i-a pus la dispoziție teritoriul țării pentru a invada Ucraina în 2022, a transmis un mesaj de felicitare Chișinăului cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenței.

„Sunt convins că, în pofida provocărilor și amenințărilor actuale, înțelepciunea și hărnicia poporului moldovean vor permite depășirea dificultăților și vor asigura dezvoltarea constantă a unei țări suverane, autentice și prospere”, spune Lukașenko în mesajul transmis de serviciul său de presă.

„Cred cu tărie că, indiferent de situația politică, belarușii și moldovenii vor continua să mențină relații de prietenie, bazate pe respect reciproc profund și încredere”, spune liderul Belarusului, țară care, la fel ca și Republica Moldova, a făcut parte din URSS.

„Fie ca cerul de deasupra țării voastre să fie mereu senin, iar în fiecare casă să domnească înțelegerea și bunăstarea”, le-a transmis moldovenilor Aleksandr Lukașenko, lider autoritarist care se află la putere din 1994, fiind cel mai „vechi” șef de stat din Europa.

Rusia și Belarusul au format o Uniune Statală, iar Moscova a plasat în Belarus rachete nucleare strategice, fiind pentru prima dată după Războiul Rece când a transportat astfel de arme în afara teritoriului Federației Ruse.

Potrivit NewsMaker, felicitări și urări de prietenie au fost transmise și de state precum Turcia, Serbia, China, Japonia, Coreea de Sud, Kazahstan, Australia și Noua Zeelandă, dar și din partea mai multor țări din Caucaz, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, inclusiv Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turkmenistan și Oman.

Un gest simbolic a venit din India, unde Qutub Minar, cel mai înalt turn de cărămidă din lume, a fost iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova, iar imnul țării a răsunat la New Delhi.

#Republica Moldova, #Ziua Independentei Republica Moldova, #Lukasenko belarus, #felicitare , #Republica Moldova
