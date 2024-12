Ar fi benefică trecerea de la republică semi-prezidențială la republică parlamentară? Care sunt riscurile la adresa democrației din România

Pe fondul ascensiunii curentului extremist și având în vedere faptul că un reprezentant al curentului, Călin Georgescu, a reușit să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale, anulate ulterior de Curtea Constituțională din România, a apărut în spațiul public ideea republicii parlamentare.

Constituția adoptată în 1991 și modificată în 2003 prevede că România este o republică semi-prezidențială, cu un președinte ales prin vot popular. Astfel, într-o republică parlamentară, președintele este ales de către Parlament, din rândul aleșilor. În contextul unei ascensiuni a extremismului în Parlament, ideea se poate dovedi însă periculoasă pentru democrație. Dacă la alegerile parlamentare sunt votate de obicei partidele, votul de la prezidențiale este unul mai degrabă emoțional, pe persoană, fapt care a diferențiat rezultatele de la cele două tipuri de alegeri.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că diminuarea rolului președintelui, în România, se poate dovedi o măsură periculoasă.

„Transformarea președintelui într-o marionetă sau într-un personaj lipsit de importanță este periculoasă. În monarhiile constituționale, așa cum sunt în vestul Europei, cu excepția Belgiei și a Marii Britanie, regele nu mai are niciun rol. Este doar statul și atât și, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Olanda, e foarte riscant, pentru că acolo extrema dreapta folosește acele instrumente”, afirmă Cristian Pîrvulescu.

Ads

El crede că discuția cu privire la forma de guvernare ar fi putut avea loc în 1990, dar structura vieții politice gravita în jurul președintelui de atunci, care stătea la temelia statului.

Acesta spune că viața politică din România se structurează în jurul decadei prezidențiale și este foarte greu de imaginat că la nivelul clasei politice și în opinia publică există interes pentru schimbarea formei de guvernare.

„După cum poate ați observat, viața politică se structurează în România și, din ce în ce mai clar după 2004, în jurul decadei prezidențiale. Acesta a fost și motivul pentru care l-au compromis pe Constantinescu în 2000. Am avut nu o decadă Iliescu, o decadă Băsescu și o etapă Iohannis. E greu, aproape imposibil, să ne imaginăm că în momentul de față există, nu numai la nivelul opiniei publice, pentru că e vorba de o modificare a Constituției care se face prin referendum, dar și la nivelul clasei politice, există un interes pentru acest lucru”, crede politologul.

Ads

Pîrvulescu spune că președintele are mecanismele sale prin care poate opune rezistență, dându-l exemplu pe Traian Băsescu.

„Președintele nu este un oarecare. Are el atribuții mici, dar poate rezista. Traian Băsescu a avut momentele sale de glorie, când a rezistat foarte bine adversarilor, care erau coalizați în Parlament împotriva sa și, mă rog, au fost niște pași care au fost făcuți în ceea ce privește reforma Justiției. Nu au fost duși până la capăt, pentru că și sistemul a rezistat, dar ei au contribuit la transformarea României de astăzi”, spune el.

Acesta atrage atenția că și Klaus Iohannis a fost o piedică în tendințele suveraniste ale PSD-ului lui Liviu Dragnea.

În ceea ce privește trecerea la republica parlamentară, aceasta, susține Pîrvulescu, face parte dintr-o ambiție istorică a României, de când monarhia constituțională era echivalentă cu republica parlamentară care se vrea astăzi.

Ads

„Dar, nu uitați că regii României aveau niște puteri destul de mari, n-au legătură cu ceea ce știm că se întâmplă întotdeauna în republici parlamentare. Pe de altă parte, exemplul pe care îl dau des este că președintele Italiei, care este ales de parlament, are puteri mai mari decât președintele României. Adică poate să dizolve parlamentul, ceea ce președintele României nu poate să facă. Poate să propună un guvern care nu are sprijinul parlamentului, dar parlamentul îl poate înlătura. Altfel spus, președintele Italiei nu folosește întreaga putere pe care o are pentru că există riscul unei coliziuni prea dure între președinte și parlament. Iar în România vă dați seama că nu văd cine ar susține un astfel de lucru”, spune Pîrvulescu.

El este de părere că schimbarea sistemului ar trebui să plece de la primării, unde primarul este de multe ori în conflict cu Consiliul Local.

„Nu e normal ca acest conflict să blocheze dezvoltarea urbană. Consiliul este cel care conduce și care reprezintă populația. Dacă dezvoltăm democrația locală pe baza asta, altfel spus, consiliul are o putere mult mai mare decât o are în momentul de față, atunci vom putea extinde și la nivel național la un moment dat”, consideră politologul.

Ads

Pîrvulescu este de părere că ar fi dificilă o astfel de reformă și că, pentru moment, președintele are un rol important în momentele critice.

„Nu spun că nu are valențe, dar cred că rolul președintelui în momente esențiale a fost important și a ajutat depășirea unor momente critice. Eu cred că la tendințele autoritariste care există în interiorul partidelor politice, și le vedem, un președinte care și înțelege mandatul, cum au fost Băsescu și Iohannis, în moduri diferite, a reușit să păstreze echilibrul”, consideră acesta.

Pîrvulescu precizează că, într-o țară ca România, un președinte ales de parlament nu poate coabita cu legislativul.

„Coabitarea mi se pare importantă. Cu un președinte ales de parlament, coabitare, mai ales într-o țară ca România, este imposibilă. Adică va fi o marionetă, uitați-vă la Georgia. Să ne imaginăm că în România câștigă o majoritate pro-rusă, ceea ce nu este imposibil să se întâmple, având în vedere modul în care războiul hibrid a influențat gândirea oamenilor pe rețelele sociale. Mai ales că oamenii au o deschidere față de teoriile conspirației, sunt educați în spiritul teoriilor conspirației. Să avem un președinte ales de parlament cum s-a întâmplat acum în Georgia, care este un adversar al liniei europene, s-a terminat”, este de părere Cristian Pîrvulescu.

Ads

Un sondaj INSCOP din iunie 2024 arăta că 55.9% dintre cei intervievaţi ar fi de acord cu transformarea României într-o republică semi-prezidenţială în care preşedintele ales prin votul cetăţenilor să aibă puteri mai mari decât în prezent, iar 41.1% și-au exprimat dezacordul.

În ceea ce privește republica parlamentară, doar 13.3% dintre români ar fi fost de acord cu această schimbare, în urma căreia preşedintele să fie ales de membrii Parlamentului. 84.5% și-au exprimat dezacordul, iar 2.2% nu au dat un răspuns.

Pentru schimbarea sistemului politic din România este necesară schimbarea Constituției prin referendum popular.

Ads