Republicanii îşi lărgesc majoritatea în Senatul SUA. Câte locuri vor deține anul viitor VIDEO

Senatorul democrat Bob Casey din Pennsylvania i-a cedat joi, 21 noiembrie, adversarului său republican Dave McCormick ultima cursă senatorială din alegerile americane din 2024 al cărei rezultat strâns încă nu fusese decis, ceea ce extinde majoritatea pentru partidul preşedintelui ales, Donald Trump, în camera superioară a Congresului, relatează Reuters.

După ce solicitase renumărarea voturilor, Bob Casey a declarat joi că cedează în faţa republicanului Dave McCormick.

„Această cursă a fost una dintre cele mai strânse din istoria statului nostru, decisă de mai puţin de un sfert de punct procentual”, a declarat Casey într-un videoclip postat pe X.

During my time in office, I have been guided by an inscription on the Finance Building in Harrisburg: “All public service is a trust, given in faith and accepted in honor.”

Thank you for your trust in me for all these years, Pennsylvania. It has been the honor of my lifetime. pic.twitter.com/RSXEFwdge8