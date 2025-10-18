De la periferie gri la model european de locuire. Orașul din România care vrea să dea un exemplu de revitalizare a unei suburbii muncitorești, cu sprijinul Uniunii Europene FOTO

Unul dintre cele mai vechi cartiere muncitorești din Reșița, Catanga, va trece printr-o transformare totală care promite să-l readucă la viață și să-i dea o imagine modernă. Cu o investiție totală de peste 55 de milioane de lei, finanțată din fonduri europe­ne, Primăria Reșița a început un proces de regenerare urbană menit să facă din această zonă un exemplu de revitalizare a unui cartier uitat.

Aflat în partea de sud-est a orașului, Catanga s-a dezvoltat în anii ’50 ca zonă destinată muncitorilor din uzinele metalurgice reșițene, în special Uzina Constructoare de Mașini (UCMR). Blocurile standardizate, ridicate în stil socialist, au găzduit generații de familii de muncitori.

După 1990, odată cu declinul industrial, cartierul a început să se confrunte cu probleme de infrastructură, degradare și depopulare.

Investiții majore în infrastructură, spații verzi și zone publice

Catanga se află pe lista proiectelor strategice de reabilitare urbană ale Primăriei Reșița, ca model de reconstrucție urbană în orașele post-industriale.

Lucrările vizează reconfigurarea spațiilor publice, cu accent pe mobilitate, siguranță și calitatea vieții. Se vor moderniza străzile, trotuarele și iluminatul public, vor fi amenajate piste pentru biciclete, locuri de joacă, zone de fitness în aer liber, spații de relaxare și o parcare semiîngropată de 126 de locuri. De asemenea, zona va fi dotată cu sisteme de supraveghere video, mobilier urban modern, cișmele și zone de picnic, iar spațiile verzi vor fi complet reamenajate prin plantarea de arbori, arbuști și flori decorative.

“Prin acest proiect, Reșița își consolidează viziunea de oraș european modern, prietenos și verde, în care fostele cartiere muncitorești capătă o nouă viață. Vrem să facem din Catanga mai mult decât un cartier reabilitat. Vrem să arătăm că zonele uitate pot renaște dacă există viziune, finanțare și implicare. Vrem ca această transformare să fie un exemplu pentru alte comunități din țară”, a transmis Ioan Popa, primarul Reșiței.

Proiectul „Reabilitarea zonelor degradate aflate în interiorul microraioanelor 2, 3 și 4 din cartierul Govândari și zona Calea Caransebeșului – Componenta A” este finanțat prin Programul Regional Vest 2021–2027 și trebuie finalizat până în ianuarie 2027.

Proiectul este cofinanțat din fonduri ale Uniunii Europene (85%), bugetul național (13%) și contribuția Municipiului Reșița (2%).

