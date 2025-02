1.125 de pietoni sanctionati intr-o saptamana

CARAS-SEVERIN - Indisciplina pietonala ramane principala cauza de accidente grave in judet. Anul trecut s-au produs 32 de accidente rutiere cauzate de indisciplina pietonala, dintre care 8 grave. In urma acestora, 4 pietoni au decedat, 4 au fost raniti grav si alti 24 au fost raniti usor!Gravitatea fenomenului a fost avuta in vedere de politisti cu prilejul actiunilor derulate si in saptamana 3-9 februarie. "In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 1.125 de sanctiuni contraventionale ... citește toată știrea