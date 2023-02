MUNTELE MIC - Mai multi copii, cu varste cuprinse intre 10 si 15 ani, din Timisoara, au fost ajutati de jandarmii montani sa ajunga in siguranta in statiune!In aceasta dimineata, jandarmii montani din cadrul Postului Muntele Mic au intervenit pentru a acorda sprijin unui grup de copii care, impreuna cu antrenorul lor, s-a deplasat in statiunea montana Muntele Mic, pentru desfasurarea unui program de pregatire fizica."Din cauza ... citeste toata stirea