10 Mai: Ziua Regalitatii

ROMANIA - In vremurile de azi, guvernantii au votat in jurul zilei de 10 mai vouchere pentru 3 milioane de romani saraci. Candva, la 10 mai, Romania incorona un rege!Data de 10 Mai marcheaza trei momente importante din istoria Romaniei: inceputul domniei lui Carol I, Independenta de stat si incoronarea primului rege al tarii. Astazi, 10 Mai este Ziua Regelui, fiind sarbatorita in primul rand de familia regala, iar, printr-un proiect adoptat de Camera Deputatilor, data de 10 Mai este si zi de ... citeste toata stirea