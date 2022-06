10 zile pana la TAKE OFF Caransebes

CARANSEBES - Vor fi 3 zile de evenimente in festivalul care "decoleaza" weekendul viitor de pe Aeroportul Caransebes, cu multi artisti romani care vor performa pe cele doua scene, una pentru concerte si una pentru DJ!Festivalul se vrea a fi altceva decat ceea ce s-a vazut pana acum la Caransebes, in acest sens municipalitatea renuntand la mai multe evenimente pentru a oferi, in schimb, unul de calitate. Organizat de Primaria Caransebes, in parteneriat cu Flight Festival, Check-OUTeam, ... citeste toata stirea