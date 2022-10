100 de ani de viata si sute de povesti: Nicolae Olan - omul de poveste!

BOCSA - Sambata, 1 octombrie 2022, de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, la Bocsa a fost sarbatorit cel mai varstnic locuitor, chiar la implinirea celor 100 de ani!Nicolae Olan sau nea Gica Olan, cum ii spun prietenii, s-a nascut in 1 octombrie 1922 la Plescoi, judetul Buzau, iar din anul 1947 traieste si munceste in orasul Bocsa. In 1949 s-a casatorit cu Elena Roscoban, au avut patru copii si o viata plina. A muncit mult, a trecut prin multe, bune si rele, iar la implinirea celor ... citeste toata stirea