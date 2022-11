11 caraseni lucrau la negru pentru 5 firme

CARAS-SEVERIN - Constructiile, exploatarile forestiere si restaurantele au generat cazurile de munca la negru depistate in luna octombrie. Situatia a fost inregistrata luna trecuta, in urma controalelor derulate in judet de inspectorii caraseni de munca!In total, in octombrie, cei de la ITM au derulat 219 controale, in urma carora au fost aplicate amenzi contraventionale in cuantum de 28.900 de lei, fiind dispuse 307 masuri obligatorii pentru remedierea deficientelor constatate.Cap de lista ... citeste toata stirea