110 km pe bicicleta prin binecuvantatul Banat Montan

CARAS-SEVERIN - In contextul unei dezvoltari explozive a cicloturismului in judet, Romeo Dunca, seful judetului, si Ioan Popa, seful administrativului resitean, au pedalat impreuna in minunate zone mai putin cunoscute ale judetului!Nu demult, administratia judetului prezenta un proiect prin care s-ar putea realiza 500 de kilometri de trasee cicloturistice in judet, cu finantare europeana. Zece la numar, plus pista de pe Clisura, care face parte din EuroVelo 6 (care leaga coasta Atlanticului ... citeste toata stirea