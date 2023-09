CARAS-SEVERIN - TRANZGAZ evalueaza, in prezent, singura oferta vizand constructia conductei cu o capacitate de transport de 394 milioane metru cubi pe an!Scos in iunie pentru a doua oara la licitatie, contractul estimat la 483 de milioane de lei a fost licitat, solitar, de o asociere de 6 firme si 7 subcontractanti, avand-o ca lider pe HABAU SRL, subsidiara din Romania a unui concern german specializat in constructii civile si industriale. Asocierea celor 13 firme (nu si numarul) se justifica ... citeste toata stirea