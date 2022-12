13 migranti turci prinsi la Moldova Veche

MOLDOVA VECHE - Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moldova Veche au surprins 13 cetateni turci care au trecut ilegal in tara noastra din Serbia. Migrantii erau asteptati in zona pentru a fi preluati din apropierea frontierei de stat de catre cinci soferi romani!Totul s-a petrecut joi, 15 decembrie, in jurul orei 0.05, cand oamenii legii au observat, in dreptul kilometrului fluvial 1070, intre localitatile Bazias si Divici, un grup de 13 persoane, cetateni straini, care nu isi ... citeste toata stirea