13 tramvaie pentru a fi la moda cu Europa

RESIEsA - Dupa o pauza indelungata si lucrari ample de modernizare, tramvaiele vor reveni in circulatie in Resita incepand cu 20 decembrie!Evenimentul marcheaza un moment important in implementarea proiectului de modernizare a transportului public din oras, un proiect care a vizat nu doar achizitia de vehicule noi, ci si refacerea infrastructurii feroviare si a statiilor. 13 este numarul noilor tramvaie care sunt parte a unui program finantat atat din fonduri europene, cat si din bugetul ... citește toată știrea