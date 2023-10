CARAS-SEVERIN - Este rezultatul deloc neglijabil al primelor 8 luni de circulatie rutiera pe arterele din judetul nostru. In pofida cifrelor dureroase, imbucurator este insa ca numarul accidentelor rutiere produse in primele 8 luni ale acestui an, in judet, a scazut cu aproape 10 procente!Au fost inregistrate 210 asemenea evenimente, in urma carora 14 persoane si-au pierdut viata, 34 au fost ranite grav, iar 268 s-au ales cu rani usoare. "Numarul persoanelor decedate a scazut cu peste 41%, ... citeste toata stirea