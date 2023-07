CARAS-SEVERIN - Vorbim despre conducatorii auto surprinsi conducand sub influenta alcoolului sau a altor substante, in weekend, pe drumurile din judetul nostru. Oamenii legii au organizat actiuni cu efective marite, in sistem integrat, in echipaje formate din politisti, jandarmi si reprezentanti ai altor structuri!"In cadrul celor 60 de actiuni si controale, au fost legitimate peste 1.400 de persoane si verificate peste 570 de autovehicule. S-au aplicat 877 de sanctiuni contraventionale, in ... citeste toata stirea