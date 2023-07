CARAS-SEVERIN - Situatia, cumulata in primele 6 luni ale anului, este mult mai complexa, formele de violenta domestica - nu doar lovirile - insumand 244 de cazuri raportate autoritatilor!Potrivit Politiei judetului, in primele sase luni ale acestui an, in Caras-Severin, au fost sesizate 244 de infractiuni din sfera violentei domestice, cu 3 mai putine fata de aceeasi perioada a anului trecut. Multe dintre acestea (133) s-au produs acasa, la victima sau la autor, insa nu la foarte mare ... citeste toata stirea