MOLDOVA NOUA - Visul lui Corneliu Martin este sa puna bazele unui club al tanarului antreprenor in turism. Lucru pentru care presedintele Asociatiei Dunarea (AD) are tot sprijinul primariei, dispusa sa puna la dispozitia asociatiei un teren de 800 de metri patrati!Aici, Corneliu Martin vrea sa organizeze seminarii in cadrul carora elevii de la liceul din oras sa invete de la oameni de afaceri cum se face un plan de afaceri sau cum se acceseaza o finantare pentru a incepe o afacere. De ... citeste toata stirea