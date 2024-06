150 de ani de veghe asupra Resitei

RESIEsA - "Crucea de pe Dealul Crucii", cunoscuta si drept "Crucea lui Herglotz", a fost sfintita in 29 iunie 1874!Monumentul-Cruce, ridicat in urma cu 150 de ani de catre muncitorii resiteni in memoria evenimentelor si a victimelor Revolutiei de la 1848, a fost sfintit de ziua Sf. Petru si Pavel, 29 iunie, o zi de luni, in 1874. Locul ales a fost un mic platou situat deasupra Resitei Montane, unde in 1848 fusese instalat un tun fabricat la Resita, cu care garda civica a Resitei condusa de ... citește toată știrea