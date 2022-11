157 de copii abandonati, 33 adoptati

CARAS-SEVERIN - Datele oficiale arata ca anul trecut au fost abandonati in Romania peste 8.600 de copii. Adoptiile nu echilibreaza aceasta statistica neagra, doar putin peste 1.800 de copii gasindu-si o familie!Potrivit datelor furnizate de ANPDCA pentru Newsweek Romania, 8619 de copii au fost abandonati in anul 2021. Cei mai multi minori lasati in grija statului au fost in Vaslui, unul din cele mai sarace judete ale tarii.Potrivit datelor de la Institutul National de Statistica, anul ... citeste toata stirea