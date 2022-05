160.000 de euro, costul unui pat in spitalul modular! "S-au aruncat la cosul de gunoi 6 milioane de euro!"

Consiliul Judetean Caras-Severin imprumuta o suma fabuloasa pentru a amplasa un spital modular, de doar 57 de paturi, in curtea Spitalului Judetean de Urgenta Resita!A dat nastere la controverse de la bun inceput, dar acum, cand s-au aflat costurile ce vor trebui suportate din bugetul propriu al administratiei judetene, se vorbeste in termeni duri despre risipirea banului public. "45 de milioane de lei pentru spitalul modular?! Primim finantare sub 15 milioane! Noi luam peste 60 la suta, ... citeste toata stirea