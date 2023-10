RESITA - Documentatia de reabilitare si modernizare a Teatrului de Vara ca spatiu pentru evenimente culturale a stat recent pe masa alesilor locali!Revenit de cativa ani in curtea primariei, dupa dari succesive in administrare la diferite institutii, Teatrul de Vara are mari sanse sa fie reabilitat. Acest obiectiv va trece prin ample transformari, avand in vedere starea de degradare in care se afla. Modernizarea imobilului de pe strada Petru Maior nr.69, care pe vremuri a reprezentat unul ... citeste toata stirea