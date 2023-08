CARAS-SEVERIN - Acesta este numarul agentilor economici care au depus la ITM Caras-Severin, de la inceputul anului pana in prezent, lista cu substantele si preparatele chimice periculoase cu care lucreaza!"Inspectorii de munca au competente in activitatea de inspectie pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, iar impiedicarea accesului inspectorilor de munca in spatiile de lucru sau de desfasurare a operatiunilor cu substante si ... citeste toata stirea