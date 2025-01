19 ani de la accidentul care a inchis Mina Anina

ANINA - La Putul I al minelor din Anina, la 19 ani de la ultimul accident minier, Primaria Anina, Asociatia "Steierdorf-Anina 1773" si fostii mineri au comemorat tristul eveniment, inca viu in inimile lor. Slujba de comemorare a fost oficiata de catre preotul paroh dr. Alin Muntean!Azi s-au implinit 19 ani de la tragicul accident de la mina din Anina. In ziua de 14 ianuarie 2006, la ora 5.30 dimineata, la putul I, in sectorul III Vest al minei, a avut loc o puternica explozie, dupa ce o ... citește toată știrea