2.638 de conducatori auto au ramas pietoni in 2024

CARAS-SEVERIN - Cei mai multi dintre ei au ramas fara permis pentru viteza excesiva. Urmeaza, la mare diferenta, consumul de alcool si neacordarea prioritatii vehiculelor si pietonilor!La capitolul Rutier, infractionalitatea a crescut in judet cu 10% in 2024, fata de 2023. Au fost derulate activitati de cercetare vizand 777 de infractiuni sesizate la regimul circulatiei.Au fost aplicate nu mai putin de 54.625 de sanctiuni contraventionale, cu mai mult de 6.300 in plus fata de 2023. "Din ... citește toată știrea