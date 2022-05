201 vitezomani, trasi pe dreapta in trei zile

CARAS-SEVERIN - Drumurile Caras-Severinului continua sa fie scena de spectacol pentru multi dintre conducatorii auto grabiti, cei 201 dintre ei fiind surprinsi de aparatele radar in cele trei zile ale weekendului care tocmai s-a incheiat!Politistii rutieri si cu atributii in acest domeniu au aplicat, in perioada 6-8 mai, nu mai putin de 450 de sanctiuni contraventionale pentru cei surprinsi calcand becul legislatiei rutiere. Iar ca masura complementara, 36 dintre ei au ramas si fara acte, 26 ... citeste toata stirea