2025 a venit cu impozite adaptate si, dupa caz, majorate!

RESIEsA - In prag de An Nou, Consiliul Local Resita a adoptat o serie de masuri, generale si particulare, privind impozitarea si supraimpozitarea unor proprietati!Reuniti in sedinta ordinara luni, 30 decembrie, consilierii locali ai municipiului resedinta de judet au avut a dezbate asupra si pe marginea a peste 120 de proiecte de hotarari, din care un procentaj consistent a vizat majorarea impozitelor aplicate unor cladiri deteriorate, sau ale caror fatade doar inspira, daca nu chiar tradeaza, ... citește toată știrea