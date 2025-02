25 de ani pentru studentul din Pojejena care si-a ucis iubita

CARAS-SEVERIN - E prima sentinta in cazul care acum aproape un an facea valva in partea de vest a tarii! Atunci, intre tanarul de 23 de ani si iubita sa, ambii studenti, ar fi izbucnit o cearta pe fondul geloziei, in urma careia studentul din Pojejena a luat un cutit de bucatarie si si-a injunghiat mortal prietena in zona gatului!Potrivit tion.ro, studentul la Medicina si Teologie si-a aflat sentinta chiar de Ziua Indragostitilor. Tribunalul Timis l-a condamnat la 25 de ani de inchisoare si ... citește toată știrea