25 de km din DJ 608 sunt deja asfaltati

CARAS-SEVERIN - Lucrarile pe acest drum au fost verificate marti, din nou, chiar de catre presedintele Consiliul Judetean, Romeo Dunca. Mai mult, Dunca le da termen primarilor comunelor aflate de-a lungul drumului sa termine pana in toamna lucrarile la apa si canalizare!Seful judetului nu a fost singur in inspectie, ci insotit de cativa specialisti, cadre didactice de la Facultatea de Constructii din Timisoara, pentru a gasi solutii pentru surparile aparute pe DJ 608, in zona barajului. ... citeste toata stirea