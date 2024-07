253 de ani de foc nestins la Resita

RESIEsA - Manifestari dedicate aprinderii primelor doua furnale, "momentul zero" al dezvoltarii si devenirii noastre industriale!Ca in fiecare an, la inceput de iulie au loc manifestari mai mult sau mai putin ample dedicate istoriei industriale a vaii superioare a Barzavei. Evenimentul central al acestora il reprezinta aprinderea, la 3 iulie 1771, a primelor doua furnale de la Resita, "Josephus" si "Franziskus", fapt ce avea sa determine in scurt timp diminuarea importantei Bocsei in peisajul ... citește toată știrea