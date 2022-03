289 de locuri de cazare pentru refugiati in Caras-Severin

CARAS-SEVERIN - La nivelul judetului, sunt disponibile 8 locatii pentru primirea cetatenilor din Ucraina!La capatul ultimei sedinte a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), Institutia Prefectului Caras-Severin a facut publica lista acestor locatii. Doua dintre ele se afla la Resita, care poate primi 173 de persoane in caminul din cadrul campusului universitar UBB si 42 in caminul Colegiului Economic al Banatului Montan. Bocsa poate adaposti 9 persoane in caminul pentru ... citeste toata stirea