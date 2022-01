30 de elevi infectati cu Covid in scolile din judet

CARAS-SEVERIN - Statistica recenta indica faptul ca in scolile din Caras-Severin sunt confirmate 30 de cazuri de infectare la elevi si 13 la nivelul cadrelor didactice!Potrivit ultimei raportari transmise de Inspectoratul Scolar Judetean, o singura unitate de invatamant din judet desfasoara cursurile in sistem online: Scoala Gimnaziala "J.A. Komensky" Sfanta Elena din comuna Coronini. Ultimele date arata faptul ca rata de incidenta din aceasta localitate a crescut, fiind in prezent de 14,11 %, ... citeste toata stirea