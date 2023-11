CARANSEBES - Cu o zi inainte de Black Friday, cetatenii municipiului de pe Timis si Sebes au avut parte de oferte deloc ortodoxe, la vanzare, in ograda unui comerciant din Piata Agroalimentara din Caransebes. Articole de imbracaminte, in valoare de aproape 100.000 de lei, susceptibile a fi contrafacute, au fost confiscate de politisti!"Joi, 9 noiembrie, politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Caras-Severin au descoperit, in cadrul unui control efectuat in Piata ... citeste toata stirea