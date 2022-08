329 de caraseni fac agricultura ecologica

CARAS-SEVERIN - In noua comune din Caras-Severin, pe o suprafata de peste 5.300 de hectare se practica agricultura ecologica!Raportul Directiei Agricole Caras-Severin, prezentat in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, reprezinta radiografia agriculturii carasene in momentul de fata. Un capitol important al acestui raport detailat intocmit de specialistii de la DAJ este cel al agriculturii ecologice.Pana acum, 329 de caraseni s-au inscris pentru practicarea acestui gen de agricultura care, ... citeste toata stirea