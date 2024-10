40,2% dintre apelurile la 112 nu se confirma!

CARAS-SEVERIN - Cele mai sesizate la numarul de urgente sunt accidentele, certurile si blocajele in trafic, care ocupa mai bine de jumatate din apeluri!Urgentele carasenilor, redirectionate spre Politia judetului, sunt dintre cele mai variate. Si chiar daca procentul din titlu e impresionant, din fericire, cifrele sunt totusi in scadere fata de anul trecut, si la anonime, si la apelurile care nu se confirma.Nu mai putin de 10.488 de sesizari sau solicitari transmise la 112, in primele 9 ... citește toată știrea