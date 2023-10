CARAS-SEVERIN - Numarul cazurilor este in crestere cu 10 procente fata de anul trecut, acelasi trend fiind inregistrat si in cazul apelurilor anonime. Si vorbim doar de cazurile redirectionate catre politisti!In perioada ianuarie-septembrie 2023, prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta - 112, au fost efectuate 10.999 de sesizari sau solicitari catre Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin, cu 1,8% mai putine decat in aceeasi perioada a anului trecut. Dintre acestea, ... citeste toata stirea