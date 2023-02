415 persoane au fost salvate de pompierii militari in 2022

CARAS-SEVERIN - Aproape 7000 de interventii in situatii de urgenta au fost inregistrate anul trecut, in judet. In medie, salvatorii caraseni au intervenit in 19 situatii de urgenta pe zi, numarul acestor evenimente crescand, in 2022, cu aproape 900 fata de 2021. A crescut si numarul incendiilor, dar si cel al persoanelor salvate!De la 112, pompierilor militari caraseni le-au fost directionate 17.007 apeluri, fiind astfel alertate in timp operativ subunitatile si echipajele in zona carora s-au ... citeste toata stirea