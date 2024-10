5-6 arme letale se confisca lunar in Caras-Severin

CARAS-SEVERIN - Alarmanta sau nu, recolta de arme letale se ridica, in primele 9 luni ale anului, la 48. La acestea se adauga 16 arme neletale supuse autorizarii, 625 de bucati de munitii, 1 kilogram de pirotehnice si 5.562 de kilograme si 1.644 de litri de substante si deseuri periculoase!De la seful Politiei judetului, comisarul-sef Ciprian Lazarescu, am putut afla ca, in primele 9 luni ale anului, in Caras-Severin, au fost executate nu mai putin de 348 de actiuni si controale, pe linia ... citește toată știrea