RESIEsA - Politistii Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Caras-Severin au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, fata de un resitean de 31 de ani. Documentul a fost emis in urma unei condamnari la 5 ani de inchisoare in regim de detentie, pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor!"Barbatul a fost condamnat de Tribunalul Caras-Severin dupa ce, ... citeste toata stirea