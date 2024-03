5 perchezitii pentru evaziune fiscala cu aur verde

CARAS-SEVERIN - Oamenii legii au descins, in dimineata de 6 martie, in 5 locatii din Caras-Severin si Timis, pentru un prejudiciu de 250.000 de lei!Politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, coordonati de un procuror de la parchetul judetean, au pus in scena 5 perchezitii domiciliare, la adresele unor persoane fizice si sediile unor persoane juridice, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru evaziune fiscala.Potrivit anchetatorilor, ... citește toată știrea