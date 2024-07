50 de milioane de euro, gata de turnat in DJ 571

CARAS-SEVERIN - Este vorba despre cea mai mare investitie intr-un drum judetean, din Caras-Severin, ce va fi realizata pe bani europeni!Seful Consiliului Judetean transmite: "Am semnat caietul de sarcini pentru realizarea celei mai mari investitii in Caras-Severin in modernizarea unui drum judetean (DJ 571), pe bani europeni, de la Revolutie pana in prezent. Incepem incarcarea pe SICAP a procedurii de licitare pentru acest proiect. Speram ca in maxim 75 de zile sa gasim un constructor serios ... citește toată știrea