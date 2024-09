60% interes real pentru invatamantul dual

CARAS-SEVERIN - Din cele 285 de locuri solicitate de operatorii economici din judet pentru clasa a IX-a au fost ocupate doar 170!Dincolo de gradul nesatisfacator de ocupare al locurilor, raportat la nevoile economiei judetului, trebuie remarcat ca numarul elevilor care au optat pentru invatamantul dual in anul scolar 2024-2025 este, totusi, in crestere fata de anii precedenti. Aceasta, intrucat in 2023 s-au inscris in clasa IX-a 128 de elevi (care au ocupat 58% din cele 221 de locuri ... citește toată știrea